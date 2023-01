Sead Sušić za "Avaz": Peleu su u prvi mah rekli da sam Englez

Ko je ovaj igrač?

- Znam je Antu, taj dečko je igrao sa Peleom... – rekao je Sead Sušić u razgovoru za „Avaz“ i dodao:

- Kad me Pele prvi put vidio na terenu, pitao je ko je ovaj igrač? Neko mu je u prvi mah rekao Englez, a on je kao iz topa odgovorio novim pitanjem: Kako Englez može imati ovakvu tehniku? Nravano, kasnije sam se i upoznao sa Peleom, kada je došao kod nas u svlačionicu. Inače, kada sam ja došao u Ameriku, on je taman završio igračku karijeru.

Seda Sušić je 1978. godine prvo igrao za Kolorado Keribus, a potom i

Toronto Metros-Croatia.

- Nakon završetka igračke karijere Pele je putovao sa Kosmosom i promovisao fudbal u Sjedinjenim Američkim Državama. Tad je dizao popularnost fudbala....