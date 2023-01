Na današnji dan prije tačno 90 godina rođen je Hase

Na današnji dan prije tačno 90 godina u Sarajevu je rođen Asim Ferhatović Hase, legenda fudbalskog kluba Sarajevo, jedan od najvećih fudbalera u historiji Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije.

Ono što Asim Ferhatović predstavlja za FK Sarajevo primjer je istinske klupske legende u pravom smislu te riječi, nipošto legende u smislu izrelativizirane fraze kojom se danas mnogi nezaslužno kite. Kako Hase u historiji Sarajeva zauzima posebno mjesto, utoliko i adekvatan prikaz onoga što on predstavlja za ovaj klub možda zahtijeva jednu detaljniju i opsežniju analizu. Rijetko ko je tako volio i ostao do kraja vjeran svom klubu kao što je Hase volio i bio vjeran Sarajevu. Rijetko ko je tako sebe utkao u jedan klub kao što je Hase utkao sebe u "tim s Koševa".

Vjeran gradu

A kakav je to dragulj igrao u dresu Sarajeva? Ako bi se i usudili bar pokušati pronaći tome jednu vrstu ekvivalenta onda bi možda mogli kazati da je Hase za Sarajevo bio ono što je Pele bio za Santos, ili u malo novijem vremenu, ono što su bili Paolo Maldini za Milan ili Franćesko Toti (Francesco Totti) za Romu. Svi nabrojani, kao i Hase, bili su istinski fudbalski velikani, a uz sve to do kraja vjerni svom gradu i svom klubu.

- Neumorni dribler, sjajni šuter, odličan strijelac, riječi su kojima se najčešće opisuje fudbalsko umijeće koje je krasilo Asima Ferhatovića, ali iznad svega toga svi će reći da je "Hase bio veliki čovjek".

Ta njegova pristupačnost, prizemnost, jednostavnost, dobrota i neobična narav, ta neiscrpna želja da pomogne svima, naročito slabijima, taj njegov odnos s mahalom, sve to u cjelini, reklo bi se, činilo ga je kompletnom ličnošću i upravo je to ono suštinsko što ga je činilo istinskom sarajevskom legendom. Biti legenda u Hasetovom pogledu na svijet, lopta je bila tek samo jedan fragment.

Rođen je 24. januara 1933. godine, bio je utorak baš kao i danas. Na Kovačima, gdje je odrastao, već od ranog djetinjstva pokazuje interesovanje za fudbal, prati ga krpenjača od malih nogu i već tada se ističe kao dječak koji "vješto barata s loptom". Njegove početke slikovito opisuje Stjepan Kljujić, u biografskoj knjizi "Asim Ferhatović - majstor driblinga", gdje kaže:

Prekid karijere

- Asim je rastao. Lopta, iz dana u dan, preuzima glavno mjesto u njegovom životu. Ona mu je poslužila da njome izrazi sve ono što osjeća, da s njom dijeli tugu i radost.

Sve ostalo je historija. Hase je gotovo cijelu svoju karijeru proveo na Koševu. Član FK Sarajevo postao je 1948, a za klub je debitovao 1952. godine i bordo dres nosio je sve do te nesretne utakmice na Kantridi, u oktobru 1966. godine, kada je zadobio povredu zbog koje je morao prekinuti karijeru. Bila je to nedjelja kada je "otišao Hase".