Zdravko Mamić zaplakao zbog smrti Ćire, javio se "Avazu": Bio je poseban!

Kroz suze i s knedlom u grlu od trenera svih trenera za portal "Avaza" oprostio se Zdravko Mamić.

- Ja sam prije par minuta sjeo u auto i vidio sam vijest - rekao je Mamić kroz suze za portal "Avaza".

Niko sličan

Teško je svima, a naročito onima koji su imali priliku upoznati legendarnog Ćiru i sarađivati s njim.

- Doista je bio jedinstven, nema niko sličan. Nisam vidio ni čuo za nekog poput njega. Ta hemija koja je bila između njega i ljudi i to ljudi različitih nacionalnosti, različitih rasa bila je nevjerovatna.

On je bio tu poseban. Bio je čovjek topline, šarma, neviđene inteligencije i bio je poseban trener - kazao je Mamić.

Ćiro Blažević je imao veliku trenersku karijeru, a kruna je bila Francuska i bronza sa Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 1998. godine.

Pamtit će se i 1982. godina kada je Ćiro Blažević s Dinamom "protutnjao" prvenstvom i došao do titule prvaka bivše Jugoslavije.

Mamić smatra da je Ćiro mogao i više.

Jedinstvena osoba

- On nije ni približno ostvario rezultate kakav je bio trener. To mi je žao, zaslužio je puno više. Nikad nisam vidio takvog trenera kao što je on, bio je neviđen stručnjak.



On je 1982. godine izazivao takvu euforiju u hrvatskom narodu da je mogao jednim pokretom ruke ili jednom rečenicom mobilizirati cijeli hrvatski narod - prisjeća se Mamić.

Teško je govoriti o Ćiri Blaževiću. Osoba koja nas je navikla na smijeh, sada nas je rastužila.

- Jedinstvena osoba. Jako mi je teško govoriti o njemu. Bio mi je i vjenčani kum, prijatelj i uzor.

I hvala mu za sve što me naučio i što je dao Dinamu i hrvatskom fudbalu. Bio je i neviđeni čovjek - rekao je Zdravko Mamić za portal "Avaza".