Horde zla pojasnile razloge bojkota tri osobe u FK Sarajevo

Detaljno saopćenje prenosimo u potpunosti.

- Dana 13.12.2022. godine održana je press konferencija u Svečanom salonu Svetozar Vujović u prostorijama Fudbalskog kluba Sarajevo prilikom koje je predstavljen novi šef stručnog štaba – Mirza Varešanović.

On je, između ostalog, izjavio sljedeće: 'Cilj kluba i prije početka ove sezone je bila Evropa i mi nećemo odustati od tog cilja.' 'Ja garantujem da ćemo ostvariti dobar rezultat.' 'Nadam se i vjerujem da ćemo sve zacrtane ciljeve i ostvariti.' 'Sigurno da ćemo malo morati promijeniti ekipu, dovesti neka pojačanja, ali to neće biti ništa previše. Ne možete svakih šest mjeseci dovoditi deset igrača. Ne može to niko uklopiti. Mi ćemo se uklopiti u ono što sa sad imamo sa par nekih pojačanja. Mi ćemo ostvariti sve ono što klub želi.' 'Moj zadatak je da afirmišem što više igrača iz omladinskog pogona.' 'Dosta je više dovođenja istrošenih igrača koji nisu željni uspjeha.' 'Djeci treba dati šansu, treba biti hrabar, a ja ću to biti.' 'Ja sam tu da napravim balans između naših domaćih igrača i nekih starijih iskusnijih igrača, a ne da bude deset stranaca ili deset igrača sa 30 i više godina, a da budu naša dva igrača. Treba izbalansirati ekipu, gdje imaš dva-tri prava pojačanja, a sve ostalo da budu naša djeca, gdje bi ih selektivno prodavali. Ima talentovane djece, ali im neko treba dati šansu. Treba hrabar biti, pa im dati šansu. Ja sam taj.' 'Imamo tri-četiri pozicije gdje moramo dovesti igrače, ali zimski prelazni rok nudi na tržištu manji broj kvalitetnih igrača, ali se ja nadam da ćemo završiti sve na vrijeme, prije početka priprema, da ćemo dovesti dobra pojačanja, ne previše, da ih možemo što lakše uklopit i da odmah budu prevaga. Nama stranci i pojačanja trebaju da budu prevaga, a za sve ostalo imamo našu djecu.'



'Igrački kadar ima kvalitet ali im do sada niko nije mogao prenijeti emociju i ljubav, da im kaže šta taj klub znači, šta taj klub zaslužuje, koliko je težak taj dres koji nose. U ovom momentu ja mislim da je to najbitnije.' 'Moj najveći zadatak je da prenesem svoju ljubav i emociju na igrački kadar. Garantujem da ovi igrači imaju kvalitet, ali ne znaju veličinu Sarajeva i moj zadatak s te mentalne strane je da im prenesem svoju ljubav, emociju i želju za uspjehom.' 'Ja ću predložiti pojačanja, a direktorica će to završavati. Ja kao trener znam šta mi treba, koji profil igrača, a sve ostale će stvari direktorica.'

Uzimajući u obzir izjavljeno i imajući u vidu igrače koji su došli i otišli iz kluba u protekla dva i po mjeseca od dana predstavljanja novog šefa stručnog štaba, te prateći direktne prijenose nedavnih pripremnih utakmica Fudbalskog kluba Sarajevo ne možemo, a da ne primijetimo nelogičnosti i nespojivosti između najavljenog i urađenog.

Svjedoci smo da je Fudbalski klub Sarajevo u prethodna tri prelazna roka (zima 2021/22., ljeto 2023., zima 2022/23.) napravio, manje više, potpuni remont igračkog kadra, a sa posebnim naglaskom na posljednji prelazni rok u kojem je, iako najavljeno da tako neće biti (jer upravo to je bilo navedeno kao pogrešna praksa prethodnih stručnih štabova i transfer politike), dovedeno slovima i brojem devet (9) prinova (pretpostavljamo na prijedlog šefa stručnog štaba obzirom da je izjavio da će on predlagati pojačanja, a direktorica 'završavati'). Razlog za 'nedovođenje' tolikog broja novih igrača svako šest mjeseci pravdan je rečenicom da 'to niko ne može uklopiti', te da će se mali broj pojačanja morati uklopiti u postojeću ekipu, a ne obratno tj. onako kako je zapravo i urađeno u prelaznom roku koji je iza nas.

Pitamo se kako i kada će šef stručnog štaba imati 'hrabrosti da da šansu mladim igračima' i 'izbalansiranoj ekipi' uz 'dva-tri pojačanja' ako je dovedeno devet prinova sa prethodnim igračkim iskustvom kojima je u pripremnim utakmicama dat prioritet nad igračima koji su potekli iz Akademije FK Sarajevo, ili što bi šef stručnog štaba rekao 'našom djecom'? Isto tako, zanimljivo će biti kako će šef stručnog štaba prenijeti emociju i ljubav na veliki broj prinova koje su stranci, a što je naglasio kao najbitnije u ovom momentu - da igrači shvate u kakvom klubu igraju. Također, polovina prinova je u klub pristigla za vrijeme priprema, a ne prije početka istih kako je bilo najavljeno da će se raditi radi lakšeg 'uklapanja'. A kada su u pitanju 'naša djeca', prema do sada viđenom može se reći da kada šef stručnog štaba koristi prisvojni pridjev množine u prvom licu, on ustvari misli na prisvojni pridjev jednine u prvom licu. Talent i sposobnost mladog Dala Varešanovića su neupitni, međutim sudeći po pripremnim utakmicama isti bi mogao na pogrešan način i na štetu ekipe i kluba od strane šefa stručnog štaba biti žrtvovan zarad interesa koji su izgleda preči od klupskih, a niko i ništa ne bi trebao i ne bi smio biti veći prioritet od kluba i njegovih uspjeha.Da ne bi bili pogrešno shvaćeni i etiketirani kao protivnici investiranja u klub (podsjećamo da smo još prije više od deset godina upravo mi - navijači stvorili preduslove za ulazak investitora u klub), ovim putem, kao što smo to i ranije činili, pozdravljamo i podržavamo svaku investiciju i potez na unapređenju Fudbalskog kluba Sarajevo od gospodina Ismira Mirvića. Podsjećamo se javnost da smo se, sve do iznenadnog i iznenađujućeg imenovanja novog šefa stručnog štaba, odazvali svakom pozivu na saradnju i podršku klubu od strane menadžmenta kluba i samog gospodina Ismira Mirvića. Njegova ljubav, volja i želja za napretkom našeg kluba nisu bili sporni nijednog trenutka, ali karakter i stručnost osoba, koje je iz njemu znanih razloga postavio na rukovodeće funkcije u klubu, itekako jesu.

Sve dok su osobe poput Ajle Alimanović, Emira Hadžića i Mirze Varešanovića na pozicijama na kojim jesu, te dok svojim ponašanjem i poslovanjem u ime našeg kluba skrnave njegov renome i identitet, te usporavaju napredak i uspjehe istog, navijačka grupa Horde zla Sarajevo kao i mnogi drugi navijači i simpatizeri kluba sa svih tribina našeg stadiona će biti u bojkotu koji će se ogledati u neprisustvovanju domaćim utakmicama, bojkotu članstva u klubu, te kupovine u fan shopu. Razlozi za ovako radikalne poteze su ranije navedeni, a iste ćemo ponoviti koliko god puta je neophodno.

Kada je u pitanju Ajla Alimanović, bojkot je na snazi jer:

- je svojim javnim nastupima otvoreno pozivala simpatizere i navijače FK Sarajevo na obračunavanje u prostorijama FK Sarajevo;

- svojim javnim nastupima narušava identitet i renome FK Sarajevo;

- je prijetila 'slanjem navijača' načelniku Općine Centar ukoliko isti ne donese odluku po pitanju stadiona u skladu sa njenim zahtjevima;

- je svjesno obezvrijedila članstvo u FK Sarajevo za 2022. godinu na način da je početkom sezone 2022/23 ukinula određene privilegije koje to članstvo nosi, kao i što je ukinula pogodnosti i popuste za djecu, penzionere i žene, a sve zbog ličnog cilja ostvarivanja što većeg profita u kasi kako bi dostigla 'target' koji joj je zacrtan do kraja sezone;

- prilikom prodaje sezonskih ulaznica za sezonu 2022/23 nije najavila da će se najmanje dva mjeseca domaće utakmice igrati na neutralnom terenu (a kao što je poznato ulazimo u osmi mjesec, a kraj radova se ne nazire, niti se klub oglasio ko i šta je uzrok probijanja rokova osim što su nastali, kako je jučer navedeno, iz 'objektivnih' razloga), iako je to ranije znala, kao što je i neopravdano podigla cijenu istih u odnosu na prošlu sezonu, a sve zbog ličnog cilja ostvarivanja što većeg profita u kasi kako bi dostigla 'target' koji joj je zacrtan do kraja sezone;

- je u januaru izjavila: 'Emir Hadžić smijenjen sa pozicije sportskog direktora i da je uradio svu primopredaju svojih obaveza na ljude u klubu i od tada više nema nikakve dodirne tačke s našim prvim timom i akademijom', a isti je bio prisutan na zimskim pripremama u Antaliji i aktivno učestvovao u transferima u proteklom prelaznom roku;

- je u januaru izjavila: 'Kriterij za izbor trenera bio vrlo jednostavan: neupitno fudbalsko znanje, neizmišljanje pozicija igračima i jednostavan način razmišljanja. Imamo tim kakav imamo i ne možemo više raditi veliku rekonstrukciju ekipe. Zahtjev za trenera je bio da tim koji ima prilagodi stilu igre koji odgovara kompetencijama naših igrača, a ne insistiranje na svom stilu igre bez obzire na karakteristike igrača koje imaš u svlačionici. To je bio jedan od propusta prošlog stručnog štaba, i nismo se opet željeli dovesti u istu situaciju.', a više nego očigledno je da novoizabrani šef stručnog štaba: ima upitno nogometno znanje (posljednji angažman je imao prije četiri godine u trenerskoj karijeri dugoj 12 godina), izmišlja pozicije igračima (npr. Daniel Avramovski je na pripremnim utakmicama igrao na poziciji centralnog/defanzivnog veznog, a ne ofanzivnog veznog što je njegova prirodna pozicija), da je urađena velika rekonstrukcija ekipe (devet prinova, umjesto najavljene dvije-tri) i da tim koji je zatekao nije prilagodio stilu igre koji odgovara kompetencijama naših igrača (a i kako bi obzirom da je dovedeno devet prinova, a klub napustilo osam standardnih igrača), te da se spomenuti propust prošlog stručnog štaba opet ponavlja i da smo dovedeni čak i u goru situaciju obzirom da se klub nalazi na pola sezone sa stanjem na tabeli i bodovnim zaostatkom kakav ima, a ne na početku i ravnopravan sa ostalim konkurentima;

-nije navijač Fudbalskog kluba Sarajevo.

Kada je u pitanju Emir Hadžić, bojkot je na snazi jer:

- je u više navrata svojom transfer politikom načinio štetu Fudbalskom klubu Sarajevo, kako finansijsku tako i bodovnu;

- je trebao podnijeti ostavku zajedno sa prethodnim šefom stručnog štaba, obzirom da su skupa tvorci tima koji je ostvario najgori plasman na polusezoni u posljednjih 15 godina.

Kada je u pitanju Mirza Varešanović, bojkot je na snazi jer:

- je u više navrata svojim javnim nastupima narušavao identitet i renome Fudbalskog kluba Sarajevo;

- je za vrijeme svog prvog mandata u klubu navijače koji su bili prisutni na stadionu i jednoglasno tražili njegovu ostavku nazvao nemjerodavnim, te rekao kako Fudbalski klub Sarajevo ima još 100.000 navijača koji jesu mjerodavni, ali ne idu na utakmice;

- je u novembru 2015. godine, dok je obnašao funkciju šefa stručnog štaba FK Olimpic, nakon poraza od Sarajeva na Koševu popljuvao, ponizio i uvrijedio svoj matični klub rekavši da se ne može biti bolji od Sarajeva kojem je sudija 12. igrač;

- je u više navrata započinjao konflikt sa navijačima Fudbalskog kluba Sarajevo sa svih tribina;

- se nikada nije izvinio 'svom' klubu i najvjernijim navijačima tog kluba zbog svojih uvredljivih i ponižavajućih izjava, a tvrdi da je taj isti klub od njega napravio gospodina (i sebe vidi kao nekog ko igračima treba prenijeti emociju i ljubav prema klubu, te objasniti im šta taj klub znači, šta taj klub zaslužuje i koliko je težak taj dres koji nose).

Navijačka grupa Horde zla Sarajevo će do daljnjeg podršku svom voljenom klubu i njegovim igračima u borbi za mjesto koje vodi u evropska takmičenja pružati na gostujućim utakmicama na kojima bude dozvoljeno prisustvo. Onog trenutka kada sporna trojka napusti klub, Udruženje navijača Fudbalskog kluba Sarajevo će velikom kampanjom pozvati sve ljubitelje bordo boje na masovno učlanjenje u klub, kupovinu u fanshopu i povratak na tribine Olimpijskog stadiona Asim Ferhatović - Hase.

Za kraj, još jednom naglašavamo da cilj Udruženja navijača Fudbalskog kluba Sarajevo i navijačke grupe Horde zla nije i nikada neće biti da vodi politiku kluba i određuje ko će obavljati koju funkciju u klubu, biti šef stručnog štaba ili igrati na terenu, ali ono što nikada nećemo podržati su osobe koje svojim djelovanjem narušavaju identitet i renome Fudbalskog kluba Sarajevo i usporavaju napredak i uspjehe istog. Samo naprijed Sarajevo! - stoji u saopćenju navijača Sarajeva.