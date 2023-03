Zašto je Džud Belingem na uznemirujućem „stendbaju“?

Španski i engleski mediji skoro svaki dan pišu o Džudu Belingemu (Jude Bellingham - 19) iz Borusije Dortmund, u kontekstu multimilionskog transfera u najavi. Navodno, ni Real Madrid, ni Liverpul, kao najveći favoriti za njegov potpis, nisu napravili nijedan konkretan korak ka realizaciji ovog posla.



Medijske špekulacije

O tome danas piše madridski „AS“ i čak navodi da je cijela priča na uznemirujućem „stendbaju“ ako se gleda iz ugla „Kraljevskog kluba.“ No, nemir vlada i na Vestfalenu posljednjih sedmica.

Sastanak koji je Borusija inicirala sa Belingememom i na kojem je mladi Englez trebalo da se definitivno izjasni gdje bi volio da nastavi karijeru, odnosno kada da ode, još se nije održan. Njegov ugovor je daleko od isteka (2025. godine), s te strane u Dortmundu ne moraju da brinu, međutim klub se poslije dugo vremena našao u ravnopravnoj borbi za titulu i želi da pravovremeno bude obaviješten o Belingemovim planovima, kako bi mogao da planira budućnost. Sa njim ili bez njega.

U Borusiji ne žele da ih medijske špekulacije oko sudbine ponajboljeg igrača (po)remete u najvažnijem dijelu sezone. Zbog toga žele da se igrač što prije izjasni.

- Prema informacijama do kojih je došao „AS“, Džud ne žuri s konačnom odlukom hoće li otići na ljeto ili ne. On je taj koji ima mnogo „udvarača“. Ipak, ni Real niti bilo koji drugi klub još nisu pokucali ni na njegova, niti na vrata Borusije. To je potez koji se očekuje tek na ljeto, kada sezona bude završena. Konkretno za Madrid ima dosta nepoznanica koje treba raščistiti prije nego što upuste u operaciju koja će sasvim sigurno premašiti sumu od 100.000.000 eura – piše madridski list.

Mada situacija oko novog ugovora za Luku Modrića i Tonija Krosa ne utiče na interesovanje Reala da angažuje Belingema, kontinuitet dvojice veterana i visok nivo performansi mogao bi natjerati Madriđane da čitavu operaciju odgode za godinu. U tom slučaju, sa samo godinu preostalog ugovora, vjeruju na Santijago Bernabeuu, cijena bi morala biti znatno niža.

Svjesni su toga i Nijemci, pa su još tokom januara pokušavali da ubijede Belingema i njegove zastupnike da sjednu za pregovarački sto, kako bi pokušali da se dogovore oko novog ugovora, sa značajno većom platom i izlaznom klauzulom postavljenom na "prihvatljivih" 150.000.000 eura.

Sazrio u potpunosti

No, i Belingem ima svoju računicu. "Žrtvovanje" još jedne sezone, odnosno ostanak na Vestfalenu do ljeta 2024. godine mogao bi lijepo naplatiti. Sa samo 12 mjeseci preostalog ugovora i padom cijene obeštećenja, njegova plata u budućem klubu išla bi isključivo naviše.

Belingem je tokom ove sezone u potpunosti sazrio. Mada ima samo 19 godina mnogi stručnjaci smatraju ga već sada jednim od najboljih veznih igrača na svijetu. A učinkom u Ligi prvaka napravio je ozbiljan iskorak. Na šest utakmica zabilježio je četiri gola i asistenciju.

Zbog toga se u fudbalskim kuloarima sve glasnije govori kako će Real i Liverpul imati žestoku konkurenciju u Mančester junajtedu i Mančester sitiju. Sve to ide u korist Borusiji. Izvjesno je da uskoro pada još jedan izlazni transfer-rekord Bundeslige.