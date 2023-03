Navijači Barcelone: Pogledajte kako sudac govori kako oprašta Vinisijusu

U prvoj utakmici polufinala Kupa kralja Barcelona je na Santiago Bernabeuu slavila protiv Real Madrida 0:1.

Utakmica je riješena autogolom Edera Militaa u 26. minuti, a dosta se priča o onome što se dogodilo neposredno prije gola.

Za to je kriv Vinisijus Junior (Vinicius Jr.). Realov as je kažnjen samo žutim kartonom zbog hvatanja za vrat i hrvačkog zahvata kojim je srušio Frenkija de Jonga (Frenkie), ali navijači Barcelone tvrde da je trebao biti isključen, i to po dvije osnove.

Ili zbog pregrubog faula ili zbog unošenja u lice sucu nakon što mu je dao žuti karton.