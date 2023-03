Arsenala je pobijedio Bornmut sa 3:2 golom koji su podtigli u 98. minuti utakmice, ali susret je obilježio prvi gol.

Arsenal je na domaćem terenu dočekao jednu od najlošijih ekipa Premijer lige, ali gosti su u vodstvo došli odmah nakon što su krenuli s centra.

Lopta je poslana na desno krilo do Danga Outare (Ouattara), a on je nakon je vrlo brzo poslao loptu u kazneni prostor. Ona je tamo prošla kroz šumu nogu sve to Filipa Bilinga (Phillip Billing), kojem nije bilo teško poentirati.