Džeko pred Island: To što sam tu s 37 godina pokazuje moju želju

Bh. kapiten Edin Džeko kaže da bi pobjeda protiv Islanda sutra donije novo samopouzdanje i manji pritisak pred naredne mečeve kvalifikacija.

- Manje je bitno da kvalifikacije ostvorimo dobrom igrom, a više dobrim rezultatom. Imamo deset utakmica i neko će reći da ima da se igra, ali u našoj grupi svaka utakmica i bod su jako bitni. Početi kvalifikacije pobjedom je nešto što mi želimo, ali na terenu to moramo da pokažemo i damo maksimum. Pobjeda na startu ti daje samopouzdanje i euforiju za naredne utakmice. Kada pobijediš situacija je lakša i kod igrača i ima manje napetosti i što se kaže kod "moranja". Mi smo spremni, pa ćemo vidjeti sutra, rekao je Džeko.



Kako je ponovo naglasio ima veliku želju da s našom reprezentacijom ode na veliko takmičenje.

- Samim tim što sam tu sa 37 godina znači da imam ogromnu želju. S obzirom da u klubu igram stalno, svaka tri dana, a ostali igrači koji ne igraju za reprzentaciju idu sada odmor. Meni to nije želja ni cilj, najsretniji bih bio da ova reprezentacija napravi veliki rezultat i ode na to prvo Evropsko prvenstvo. U prošlosti smo to zaslužili, a što nismo to uradili ima tu raznih faktora. Sada smo tu u novim kvalifikacijama gdje sve zavisi od nas.

Imamo ekipe protiv kojih igramo koje su na našoj razini. Ne možemo reći da smo bolji od njih, ali isto tako nećemo reći ni da su oni bolji od nas. Imamo ovu ekipu već neko vrijeme na okupu i nema više izgovora mladi ili stari igrači. Siguran sam da ćemo od sutra krenuti na onom nivou na kojem želimo biti, naglasio je Džeko i poručio da je možda za naš tim prednost što igra prvu utakmicu kao domaćin.

Kako je naglasio, može obećati da će ekipa dati sve od sebe i da će svaki igrač ozbiljno shvatiti meč.