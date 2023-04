Sarajevo ponovo kiksalo na Bilinom polju: Neobjašnjivo poništen gol u sudijskoj nadoknadi

Fudbalski klub Sarajevo je remiziralo, u sklopu 25. kola Premijer lige BiH, sa Slogom Doboj rezultatom 1:1.

Bordo tim je poveo u 16. minuti golom Fransisa Kiremeha (Francis Kyeremeh), koji je, nakon udarca Dala Varešanovića, uspio doći do lopte i lobovati golmana domaće ekipe.

Sloga je do poravnja došla u 48. minuti. Uglješa Stevanović je pronašao Franka Dadića, koji je udarcem s lijeve strane pogodio dalji ugao.

Sarajevo je poslije primljenog gola preuzelo kontrolu nad utakmicom. Redale su se šanse prvo za Gulijašvilia (Guliashvili) koji je sa dva metra promašio prazan gol, Oliveiru, Avramovskog.

Oni su mogli do punog plijena u šestoj minuti sudijske nadoknade. Naime, poslije gužve u šesnaestercu lopta se poslije udarca Renana Oliveire dokotrljala do gola, ali je on poništen iz razloga samo poznatih glavnom sudiji Elvedinu Topuzoviću.

Sarajevo je i dalje 6. sa 36 osvojenih bodova i evropska takmičenja su, čini se, sve dalja.

Sloga je i poslije ovog kola u opasnoj zoni, pošto je 11. na tabeli sa 24 boda.