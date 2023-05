Piksi o Safetu Sušiću: "Jedan od najboljih i tu nema priče"

Dragan Stojković - Piksi gostovao je u emisiji "Mojih Top 11" kod Nebojše Petrovića, a odgovor selektora Srbije na jedno od pitanja novinara iznenadilo je sve.

Koncept emisije je otkrivanje, kroz razgovor i razna pitanja, najboljiih 11 sagovornika ili gosta, a Piksi što se tiče jednog imena u svom idealnom timu nije imao nikakvih dvojbi.

Fudbalska moć

- Sušić! Tu nema priče. On je imao tu fudbalsku moć, taj nevjerovatan talenat. On je bio fudbalska gromada, fudbalska lokomotiva. Vrhunska tehnika, prijem lopte, lucidnost, lukavost, sve ono što čini jednog igrača velikim – on je posjedovao te karakteristike. Bio je, i dan danas je, veoma skroman, nije sklon skandalima, čak ih nije ni imao nikada. Bio je vrlo tih, ali svi znamo da su velike rijeke uvijek tihe, a da su potoci oni koji prave najveći žubor - rekao je Piksi.

Aktuelni selektor Srbije birao je riječi kada je govorio o Papetu, koji je svoju punu afirmaciju doživio u FK Sarajevo, a karijeru kasnije nastavio u Francuskoj.

Igrač stoljeća

- Ako nije najbolji, onda je jedan od najboljih i tu nema priče. Ja sam ga mnogo cijenio i volio, pogotovo na našim prostorima. To je bila nevjerovatna erupcija talenta u njegovim nogama, u njegovoj glavi. On je čovjek koji je bukvalno sam rješavao utakmice, sam nosio svoj tim, to je kasnije i u Paris Saint-Germainu radio. Mislim da je u PSG-u proglašen za igrača stoljeća i 10 godina je igrao za njih u vremenu kada je Borelli bio predsjednik, kada je PSG bio tim koji se pravi. Nije bio kao danas, ali je bio već tu, da se bori za titulu. Pape Sušić je bio glavni igrač i tu nije bilo dileme - rekao je selektor Srbije.