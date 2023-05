Predstavljen logo Svjetskog prvenstva 2026. godine

- To je ostvarenje sna. U Brazilu još od malih nogu sanjate o osvajanju Svjetskog prvenstva. To je prelijepo – kazao je Ronaldo.

Predsjednik FIFA-e Đani Infantino (Gianni) nije krio zadovoljstvo zbog činjenice da će se turnir održati na ovom kontinentu, a ujedno je objasnio i kakav je osjećaj kada osvojite titulu prvaka svijeta:

- Nevjerovatna je emocija. Fudbal je ponos, kao što ste upravo čuli, kada predajete taj trofej pobjedniku Svjetskog prvenstva. To su emocije. Možete vidjeti oči igrača koji su ga osvojili. Vide se oči fenomenalnog heroja, koga drži i sada. To daje toliko radosti, toliko sreće ekipi, ali cijeloj zemlji koja je pobijedila. To je nevjerovatno. Jedinstven, definitivno jedinstven osjećaj – kaže Infantino.