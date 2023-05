Kapiten Sarajeva se pohvalio šampionskom medaljom

Fudbaleri Olimpije ove sezone su se okitili titulom prvaka Slovenije, a između ostalih medalju je dobio i igrač Sarajeva Almedin Ziljkić.

On je u jesenjem dijelu sezone nosio dres ljubljanske ekipe, a sada se pohvalio i na svom Instagram profilu medaljom koju su mu poslali iz bivšeg kluba. Uz to im se i zahvalio na gestu.

Ziljkić je u dresu Olimpije odigrao 16 utakmica ove sezone, a uspio je postići jedan gol i tome pridodati asistenciju.

On se u mnogo boljoj formi nalazi od dolaska na Koševo, gdje je izrastao u pravog lidera, čak je uspio i zadužiti kapitensku traku. On je u 13 odigranih utakmica uspio postići već pet golova uz četiri asistencije. On je bio strijelac i u pobjedi protiv Veleža, kada je eurogolom matirao Osmana Hadžikića.