Livaja vrijeđao Šibenčane: Vjerovatno propušta početak naredne sezone

Članak 84. Disciplinskog pravilnika kaže da se igrača mora kazniti novčanom kaznom ili zabranom igranja do šest utakmica ako prekrši neku od odredbi Kodeksa. U slučaju ponavljanja ili težeg djela, bit će kažnjen zabranom igranja od tri do 12 utakmica. Ako bude kažnjen suspenzijom, to znači da će Hajduk na startu naredne sezone biti bez najboljeg igrača.

Hajduk ne samo da nije osudio Livajin potez, već je objavio njegovu fotografiju u trenucima dok vodi navijanje uz poruku: „Govore mi da sam prgav. Možda zato šta i jesam!“.

Livaja je već kažnjen zbog vrijeđanja Dinama. To se desilo prije 18 mjeseci kada je u društvu Danijela Subašića nakon pobjede skandirao „mrzim Dinamo, srpsko ime to“. Tada je kažnjen sa 35.000 kuna.