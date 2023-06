Ovčina se kroz suze oprostio od Veleža, imao poruku za navijače: Čuvajte ovaj klub, propatio je svašta

On riječima nije mogao da opiše šta mu predstavlja Velež.

- Za mene Velež predstavlja sve. To je jedino što mogu da opišem. To je porodica, cjelina koja ima i navijače i ljude koji žele dobro klubu. Značio mi je dom i porodicu. Kako neću žaliti što je došlo do rastanka…

Očekivao sam, trebao sam možda ići i prije godinu, ali pod nekim drugim okolnostima. Teško mi je, ali i trebao bi neki novi izazov da se neke stvari poslože, a volio bih da se ovdje vratim da okončam karijeru - istakao je Ovčina.

Naredni korak

Brzonogi fudbaler je rekao da mu je želja da se oproba u nekoj novoj ligi.



- Moja želja je da idem u neku drugu ligu, ako bude prava ponuda, a ako ne – bit ću prinuđen da ostanem u Bosni i promijenim sredinu. Nisam igrao u drugom klubu u seniorskom fudbalu i možda bih i trebao da izađem iz zone komfora i krenem se dokazivati negdje drugdje - kazao je Ovčina.

Ovčina je sedam godina nosio dres Veleža, kupio je simpatije navijača, a sada je imao poruku za njih.

- Neka čuvaju ovaj klub, jer je propatio sve i svašta. Nadam se da će ga ostaviti na nivou na kojem ga napuštam. Ne dozvolite da se klub vrati u neke stare trenutke kojih se nerado sjećamo. Hvala svakom čovjeku koji je dao dio sebe za ovaj klub - poručio je Ovčina.