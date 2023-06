Navijač Fiorentine usred utakmice na stadionu upecao ribu

Fudbaleri Fiorentine su u okviru posljednjeg kola Serije A na gostovanju pobijedili Sasuolo rezultatom 3:1. Ipak, utakmicu je obilježio zanimljiv detalj s tribine.

Na utakmici koja se igrala u Ređo Emiliji skupilo se 12.456 navijača, a jedan od navijača gostujuće ekipe olučio je i pecati.

On je zabacio udicu u jarak koji se nalazi ismeđu tribine i terena te jedan vremenski period čekao da se upeca riba. To se na kraju i desilo, a on je izvukao iz jarka što je izazvalo erupciju oduševljenja ostatka navijača „Viole“. On je odlučio vrlo brzo ribu vratiti nazad u vodu.

Veoma interesantno s obzirom da se ovdje radi o stadionu na kojem se igra jedna od najboljih liga svijeta.