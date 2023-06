"Avazov" vremeplov: Otac Zlatana Ibrahimovića govorio za naš list 2018. godine, evo šta je tada poručio

Zlatan Ibrahimović, legendarni švedski fudbaler zvanično se oprostio od fudbala, prenosi Fabricio Romano.

Odlični Šveđanin je profesionalnu karijeru započeo još 1999. godine u Malmeu. Osvajao je prvenstva Italije, Nizozemske, Španije, Francuske.

Njegov otac, Šefik Ibrahimović, ekskluzivno je govorio za "Dnevni avaz" u julu 2018. godine. U nastavku pročitajte šta je tada poručio.

Šefik Ibrahimović Kinko vrlo je zanimljiv sagovornik. Ovaj rođeni Bijeljinac sa švedskom adresom najpoznatiji je po tome što je otac planetarne nogometne zvijezde Zlatana Ibrahimovića. A kada se spomene Zlatan, bh. ljubiteljima nogometa odmah se otme uzdah što ovaj nogometni čarobnjak nikad nije igrao za BiH, već za Švedsku.

Šefik je, kako su mediji pisali, nekad davno nudio ondašnjim čelnicima Saveza sina Zlatana, ali... Priča je već poznata.

Idemo naprijed

U telefonskom razgovoru za "Avaz" otac Zlatana Ibrahimovića kaže da ta vremena više ne želi spominjati.

- Ne bih htio da se više piše o tome, to je prošlo. Više vrijediš kada se ne vraćaš unazad. Mi idemo samo naprijed. Ne živi se od prošlosti. Djela se danas cijene – govori Šefik.

Itekako je ponosan na svog sina, ne samo zbog uspjeha koji je postigao na terenu.

- Najveće bogatstvo je što je zadržao prezime Ibrahimović na dresu. Kada je kao mlad došao u Ajaks, na dresu je bilo napisano Zlatan. Ja sam mu rekao: "Slušaj, nisi ti Brazilac, oni imaju pet-šest imena pa izaberu jedno i stave na dres. Ti imaš ime i prezime. Sad ima da im kažeš da napišu Ibrahimović na dresu." Kaže on: "Pa ne mogu to oni izgovarati." Ma, ima da izgovaraju, i to sa slovom ć. Ima da bude i kvačica na dresu. Poslije su tražili da sačekamo makar godinu dana da rasprodaju te dresove koje su već bili napravili. Tako sam ja prvi u Evropi to slovo ć stavio na dres. Eno, sada je ć i u Americi na dresu - priča Šefik.