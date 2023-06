Ludo obećanje i uvjerljiva pobjeda: Perez je 2000. izveo čudo, Realovci sada čekaju njegovu novu magiju

No, jedno je sigurno - Realu treba svježe krvi. "Kraljevi" su već dogovorili transfer Džuda Belingema (Jude Bellingham) iz Borusije Dortmund.

Predsjednik Reala Florentino Perez je neobično tih u posljednje vrijeme. Real u nekoliko posljednjih prijelaznih rokova nije trošio koliko smo navikli od njega, no sada je vrijeme da Perez "razbije" kasu.





To bi zvučao kao jednostavan transfer, no Portugalac je u to vrijeme igrao za ljutog rivala Barcelonu.

Kako je doveo Figa?

Lorenco Sanc (Lorenzo Sanz) je bio favorit za pobjedu na izborima, ali je Perez navijače privukao obećanjem da će dovesti najbolje igrače svijeta.

Međutim, zanimljivo je kako je Perez doveo Figa. U vrijeme kad su se u Realu održavali predsjednički izbori, isto se dešavalo i u Barceloni.

Na čelu katalonskog kluba je Đoan Gaspar (Joan Gaspart) naslijedio legendarnog Luisa Nunjeza (Nunez). No, Figo se nije slagao sa Gasparom.

Trebao je produžiti ugovor, ali su ga nesuglasice sa predsjednikom Barcelone gurnule u Perezovo naručje.

Figo je obećao Perezu da će preći u Real ako pobijedi na izborima. Portugalac i njegov menadžer su bili sigurni da Perez neće pobijediti i da će oni nekako izgladiti odnos s predsjednikom Barcelone.

Najomraženija osoba

No, Perezu su dali riječ i najjače oružje na izborima. On ga je iskoristio i na kraju odnio uvjerljivu pobjedu.

Ali nije bilo lako. Perez je morao platiti 60 miliona eura Barceloni za odštetu, što je tada bio rekord i što Katalonci nisu mogli odbiti. Drugo, dao je Figu šest puta veću platu od one koju je imao u Barceloni.