Gvardiola pred finale: Inter je veći klub od nas

Pogledao sam puno utakmica Intera da bih znao što napraviti. No to je fudbal, pobijedit će onaj koji će biti bolji 95 minuta. Historijski gledano, Inter je veći klub od nas. No to nije važno, važno je ono što će se sutra dogoditi - poručio je Gvardiola.

Ključ uspjeha

Naveo je da su ključ uspjeha dobri igrači, ali da ne mogu sami uspjeti.

- Imao sam Messija, sad imam Halanda. To je moj uspjeh. Ne šalim se. Oni znaju da sami ne mogu uspjeti, ali da smo jaki kao ekipa. Imamo iste ideje.

Oni koji me prate će biti tu, oni koji me ne prate neće. Svaki uspješan trener ima jake igrače. Nikad on sam nije zabio gol - zaključio je španski stručnjak.