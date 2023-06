Piksi Stojković govorio o nastupu na Svjetskom prvenstvu: Sve je to jedna farsa

Dragan Stojković Piksi komentarisao je dešavanja u reprezentaciji Srbije tokom Svjetskog prvenstva u Kataru.

Srbijanski mediji su za vrijeme trajanja prvenstva konstantno pisali o narušenoj atmosferi u ekipi, a kao glavni razlog su označene supruge reprezentativaca.

Izmišljanje afera

Stojković je u razgovoru za Kurir poručio da se ništa loše nije desilo i da su se pisale razne izmišljotine o reprezentaciji kako bi se opravdali loši rezultati.

- Sve je to jedna farsa, jedno očekivano predstavljanje nekih stvari, prepumpavanja, izmišljanje afera. Sve je to normalno, jer da pobjeđuješ, od toga ne bi bilo ništa, da se ne lažemo. To nije prvi put da se dešava nama, a dešava se i Englezima i Francuzima u Južnoj Africi.

Milion problema ima, ali ne možete da utičete na to. Pokušavate da zadržite atmosferu i pozitivan duh i što se tiče ponašanja igrača, stafa... Sve je bilo OK i oni koji su bili u Kataru, u hotelu, mogli su to da vide.

Sad, kako će to novinari da prenesu i mediji da prikažu ovdje... Kad meni dođe čovjek i kaže „Te žene, tamo po hotelu..." Koje, bre, žene, o čemu pričate? Došla žena od Mitrovića sa sinom, provela sat vremena s njim, došla žena od ovog da ga pozdravi... Vidio sam možda dvije-tri - rekao je Stojković o prisustvu žena tako razbivši mit o tome da su one bile glavni krivac za ispadanje u grupi.

Organizacija turnira

- Niti je moglo da se spava u našem hotelu, niti da se uđe u naš dio, potpuno smo bili izolovani. Organizacija je bila perfektna, ponašanje igrača perfektno. Da smo dobili Kamerun, bilo bi „Bravo, majstori, svaka čast, halal vam vjera“ i tako dalje.

Ali desi se i onda moraš da trpiš te udarce. Da li to utiče na igrače? Mislim da da. Na mene ne, zato što nisam čitao, nisam pratio, ni gledao, samo sam čuo „Ej, izašlo je to i to“ i kažem „Ne interesuje me“.

Sebe sam zaštitio od tih stvari. To sam u stvari uradio poslije Bahreina, kad smo sletjeli u Katar, isključio telefon i bacio ga. Moraš da trpiš udarce, iako je stvarno bilo mnogo laži, sve je to sastavni dio jednog Svjetskog prvenstva – kazao je Stojković o predstavi Srbije na Svjetskom prvenstvu i organizaciji samog turnira.

Srbija je takmičenje okončala kao posljednja u grupi nakon što je poražena od Brazila u prvom i Švicarske u trećem kolu, te nevjerovatnog remija sa Kamerunom.