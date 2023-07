Nikšić spasio Željezničar u zadnji tren: Malo falilo da "Plavi" dobiju zabranu nastupa u Evropi

Fudbalski klub Željezničar igrat će u četvrtak utakmicu prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu UEFA. Međutim, malo je poznato da su danas doslovno minute dijelile “Plave” sa Grbavice da od njihovog nastupa u Evropi za ovu godinu ne bude ništa, saznaje Raport.

Kako je nezvanično potvrđeno iz FK Željezničar, tek je današnja intervencija premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića doprinijela da Porezna uprava FBiH ispoštuje zaključak federalne vlade i odobri novi moratorij sportskim klubovima na plaćanje poreznih obaveza.

- UEFA (Evropska nogometna federacija) ostavila je rok do danas da joj bude dostavljen dokaz o izmirenim poreznim dugovanjima, odnosno sporazumu o reprogramu ili moratoriju na dugove sa Poreznom upravom. Fudbalski klubovi Zrinjski i Željezničar te potvrde nisu imali. Tek je na intervenciju premijera Nikšića Porezna uprava, koja se prethodno protivila sprovođenju zaključka Vlade, pristala da to učini i riješi problem. Tako su klubovi bukvalno pet do 12 dobili konačnu potvrdu, a time i definitivno zeleno svjetlo za nastup u Evropi - kaže izvor iz federalne vlade.

Željezničar će tako u četvrtak u prvom meču kvalifikacija za Konferencijsku ligu UEFA na svom stadionu Grbavica ugostiti bjelorusku ekipu Dinama iz Minska (20.30 sati).

Mostarski Zrinjski, aktuelni prvak BiH, kvalifikacije za evropsku Ligu prvaka počinje sutra, gostovanjem armenskom prvaku Urartu FC (17 sati).