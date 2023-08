Fabricio Romano dobio opomenu zbog lažne vijesti, za sve je "kriv" transfer sjajnog Hrvata

Najpoznatiji i najrelevantniji svjetski izvor za transfere fudbalera Fabricio Romano (Fabrizio) dobio je opomenu od Twittera zbog širenja lažnih vijesti.

Romano ima informacije iz najviših fudbalskih krugova prije svih i rijetko kada je u krivu. No, desilo se i da je objavio pogrešnu informaciju.

Transfer na kojem je Romano "proklizao" je onaj hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola iz Lajpciga u Mančester siti.

Romano je 19. jula naveo da Gvardiol prelazi u redove prvaka Evropa i sve začinio svojom poznatom uzrečicom "Here we go!", kojom označava završen posao.

- Dogovor o visini odštete između Sitija i Lajpciga je postignut. Koliko shvatam, Gvardiol je odradio prvi dio ljekarskih pregleda i posao je pred potpisivanjem. Svoje je uvjete saradnje s Sitijem Gvardiol dogovorio prije jedan mjesec - objavio je Romano 19. jula.