Marko Topić za "Dnevni avaz" o radu FK Sarajevo i reprezentacije BiH: Ne zna se ko pije, a ko plaća

- Ovoj reprezentaciji ne može niko pomoći dok takvi ljudi vode Savez. Vidjeli smo prije nekoliko mjeseci kada je postavljen Hadžibegić. Jednoglasna odluka, on je najbolje rješenje, on će donijeti novu energiju, cilj je drugo mjesto. Evo nekoliko mjeseci kasnije, opet isto. Može li kontra pitanje „Šta se dešava ako se ciljevi ne ispune?“ Odletio je Faruk, sutra će Meho, a kad će odletjeti predsjednik i svi ostali – kazao je Topić o radu N/FS BiH.

Topiću je jedan izjava Kodre na predstavljanju posebno zasmetala.

- Volio bih da on vrati kult reprezentacije i da to ponovo bude kao što je prije bilo. Ipak, njegova izjava me iziritirala. „Nebitno da li igraju 15 ili 90 minuta, igrat će najbolji“. Pa najbolji igraju 90 minuta. Najbolji uvijek igraju i oni koji najbolje igraju u klubovima trebaju dobijati poziv. Još mi nije jasno šta mu to znači. Pa kako je bolji onaj koji igra 15 minuta? Nerazumno mi je to, stvarno mi nije jasno. Baš bih volio da Meho odgovori na to pitanje – kazao je Topić o izjavi selektora Kodre.

Za kraj je iskazao nadu da će reprezentacija ipak otići na Euro 2024. godine.

- Nadam se da će ostvariti cilj da odemo na Evropsko prvenstvo. Također, nadam se da će ako ne odemo cijeli Savez snositi svoj dio tereta i pokupiti se – poručio je Marko Topić za kraj u razgovoru za "Dnevni avaz“.

Transfer politika

- Ne možete mi reći da jedan ozbiljan klub u posljednja četiri roka dovede 33 igrača. Tamo radi ko šta hoće. Šest trenera je vodilo klub. Ako je to planski posao, ja stvarno ne znam šta je neplanski. Meni je to sve malo na ho-ruk – kazao je Marko Topić o transfer politici FK Sarajevo.