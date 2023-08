Varešanović i zvanično u Rizesporu: Drago mi je što će Sarajevo zaraditi od "neznalice" i "tatinog sina"

Dal Varešanović danas je zvanično predstavljen u svom novom klubu Rizesporu.

Doskorašnji fudbaler Sarajeva je s turskim prvoligašem potpisao trogodišnji ugovor uz opciju produženja na još jednu.

Nakon što je potpisao ugovor za turski Rizespor, Dal Varešanović se oglasio na Instagramu, gdje se oprostio od Sarajeva i navijača Bordo tima.



- Ja i cijela moja porodica, ma ko šta mislio, ma ko šta govorio, srcem smo vezani za Fudbalski klub Sarajevo i to nam niko nikada neće moći oteti.

Ljubav koju osjećamo prema bordo klubu tjerala me je da, usprkos pritiscima, uprkos svemu onome negativnom što se dešavalo oko mene i moje porodice, svaku utakmicu dajem sve od sebe. Nije bilo lako tokom prethodnih sezona, jer su mnoge stvari bile protiv mene, od atmosfere, do lažnih informacija, ali sam se do kraja nosio dostojanstveno i ponosno.

Ja sam u FK Sarajevo ugradio cijelog sebe, i ja i moj otac i cijela moja porodica, i zato čista obraza i punog srca sada odlazim, kako bih pokušao negdje drugdje izgraditi sebe.