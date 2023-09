Jakirović otkrio svoju stranu priče o dolasku na Maksimir, pa govorio i o razlici u vođenju Zrinjskog, Rijeke i Dinama

Bosanskohercegovački stručnjak Sergej Jakirović ovog ljeta privukao je mnogo pažnje kada je Rijeku zamijenio Dinamo Zagrebom.

Poziv s Maksimira Jakirović nije mogao odbiti, a zbog toga se našao na udaru kritika navijača, ali i čelnika Rijeke. U razgovoru za "Sportske novosti" Jakirović je otkrio svoju stranu priče.

Znao je da Dinamo dolazi

- Ja sam sretan i zadovoljan što sam Rijeku ostavio u puno boljoj poziciji od one u kojoj sam je zatekao kad sam preuzeo trenersku funkciju. Gledam na sve kao na moj veliki izazov u karijeri, iskorak koji je nekako logičan.

Meni jedino nije jasan gospodin Mišković (op.a. predsjednik Rijeke). On je znao prije mene da Dinamo dolazi po mene. To je informacija koju imam. Nije ništa napravio da to spriječi. To je meni bio pokazatelj da jednostavno treba ići dalje - rekao je Jakirović i dodao:



- Imao sam klauzulu koja je u prvom redu stavljena radi otkaza, a ne radi moje odštete. To svi moji kolege i odvjetnici koji rade ugovore znaju. Tu ima dosta licemjerja.

Ko je tu nemoralan

Ako mi čestitaš privatno, a nakon toga u medijima izjavljuješ da sam napravio nemoralan potez, izdaju, onda je to šta drugo nego licemjerje. I da, onda mi tri dana nakon toga predložiš igrača da ga angažiram za Dinamo! Pa mi sad recite ko je tu moralan, a ko nemoralan?

Jakirović je odgovorio i na pitanje koja je najveća razlika u vođenju Zrinjskog, Rijeke i Dinama.

- Uvijek treniram isto. Ali, naravno, u Dinamu imaš bolje igrače. Isto tako je jasno da su navijačima Zrinjskog i Rijeke njihovi klubovi najveći, najbolji.

Međutim, Dinamo je na jednoj strani, sve ostalo na drugoj. Očekivanja su puno veća, mediji te više prate, puno si više javna osoba nego prije. Dinamo je na vrhu moje karijere - poručio je Jakirović za "Sportske novosti".