Oglasio se Dalić o ustaškoj zastavi na utakmici Hrvatske: Po meni, sve bilo namješteno

Hrvatski fudbal nedavno je postao glavna tema interesovanja u evropskoj sportskoj javnosti zbog kontroverznog incidenta koji se dogodio tokom utakmice kvalifikacija za Euro protiv Latvije u Rijeci. Na tribinama stadiona HNK Rijeka osvanula je ustaška zastava, što je izazvalo oštru osudu i reakciju UEFA-e.

Evropska fudbalska federacija (UEFA) pokrenula je disciplinski postupak protiv Hrvatskog nogometnog saveza zbog rasizma i diskriminacije na spomenutoj utakmici koja je odigrana 8. septembra. Tri osobe su uhapšene i bit će procesuirane u vezi s tim događajem.

Ozbiljne posljedice

Ovaj incident ima ozbiljne posljedice po hrvatsku reprezentaciju, budući da će skoro sigurno morati igrati bez prisustva publike na predstojećoj utakmici protiv Turske 12. oktobra u Osijeku. To će biti veliki gubitak za hrvatske navijače koji su strastveni podržavaoci svoje reprezentacije.

Selektor Hrvatske, Zlatko Dalić, izrazio je svoje razočaranje situacijom i otvoreno sugerirao da smatra kako je u pitanju zavjera.

- To bi bila velika nepravda prema hrvatskoj reprezentaciji, prema hrvatskim navijačima i hrvatskom narodu. To je po meni sve bilo namješteno jer kako drugačije objasniti da se pojavi jedna zastava među stotinama zastava i baš ta se uslika i baš to se u tim momentima pojavi i neko ju uslika - izjavio je Dalić

Oštra kazna

- Na kraju nas prijave one organizacije koje se time bave, koje od toga žive i traže kaznu protiv Hrvatske. To je po meni glupost i nastavak traženja nekakvih načina da se mi zaustavimo. To je sve krenulo još više nakon Roterdama gdje je bilo 35 hiljada navijača, da se zaustavi hrvatska reprezentacija na bilo koji način. I ovo je jedan od načina da nas se kazni, da ne igramo pred našim navijačima- zaključuje selektor.

Ovaj incident izazvao je široku pažnju javnosti i postavlja pitanje o sigurnosti i disciplini na sportskim događajima. UEFA će nastaviti sa svojim disciplinskim postupkom, dok će hrvatski fudbalski tim pokušati nastaviti svoj put prema Euro 2024. bez prisustva svojih vjernih navijača.