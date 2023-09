Kakav derbi Bundeslige: Četiri gola, drama i podjela bodova

Derbi 4. kola njemačke Bundeslige između Bajern Minhena i Bajer Leverkuzena opravdao je očekivanja (2:2).

Bila je to utakmica do sada dvije stopostotne ekipe, a ponudila je sve što se od jednog ovakvog duela i očekivalo.

Bajern je poveo već u 7. minuti preko Harija Kejna (Harry Kane) i to je bilo praktično sve od Engleza, jer se u nastavku nije ni vidio.

No, "Apotekari" su se vratili u 24. minuti preko Alehandra Grimalda (Alejandro). U nastavku su i jedni i drugi imali nekoliko izglednih prilika, no nisu mogli do gola.

Sve do 86. minute, rezervista Matijs Tel (Mathys) je sjajno proigrao Leona Gorecku (Goretzka) koji pogađa za novo vodstvo Bavaraca.

No nije se predao Bajer, a Ezekiel Palasios (Ezequiel Palacios) je u 94. minuti postigao gol iz penala.

Dajo Upamekano (Dayot Upamecano) je zatresao mrežu u posljednjim sekundama meča, ali je bio u ofsajdu, pa je susret završen rezultatom 2:2.