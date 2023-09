Slavoljub Muslin o klupi reprezentacije BiH za "Avaz": Raspoložen sam za razgovor, trebao bih čuti njihove ciljeve

Reprezentacija Bosne i Hercegovine je prije nekoliko dana ostala bez selektora, pošto je Meho Kodro dobio otkaz nakon samo dvije utakmice.

Kako to i inače biva, mnoga imena se spominju, a tu su i neka imena koja su i u prošlosti bila među glavnima kandidatima za sjedanje na klupu "Zmajeva".

Jedno od takvih je i Slavoljub Muslin, srbijanski trener, najpoznatiji kao selektor Srbije, koji trenutno obnaša funkciju savjetnika u reprezentaciji Mađarske.

Muslin je za portal "Avaza" govorio o reprezentaciji BiH i o svom interesu za klupu naše reprezentacije.

- Stalno se ja spominjem. Koliko je to tačno, ja mislim da je to više ovako spominjanje, nego bilo šta ozbiljno zato što do sada nisam imao nikakvih kontakata i informacija o tome. Za sada to mogu da kažem - kazao je Slavoljub Muslin za portal "Avaza".

Srbijanski stručnjak je još jednom negirao da je bio bilo kakav kontakt od strane N/FS BiH.

-Ne, stvarno ozbiljno, nemam razloga da lažem ni bilo šta da kažem. Nisam imao nikakve kontakte ni sa kim prema tome ne mogu ništa sad da kažem drugo - rekao je Muslin.

Na pitanje da li bi, hipotetički pričano, bio zainteresovan za klupu "Zmajeva", nije odbio mogućnost pregovora sa Savezom.

- Pa nemojte da pričam o tome. Znate šta, ja sam raspoložen sasvima da razgovaram da vidim šta hoće, kako hoće i onda u tom slučaju bih rekao da li sam zainteresovan ili ne.

Ne znam šta hoće, ako mi kažu, ne znam ni ja koji su ciljevi i sve, i ako ja vidim da je to neostvarivo i bilo šta, onda u tom slučaju stvarno me ne bi interesovalo. Ovako kažem, hoću da saslušam bilo koga i da ne odbijam nikakav razgovor ni sa kim, ali u principu za sada me niko nije kontaktirao - zaključio je Slavoljub Muslin razgovor za portal "Avaza".