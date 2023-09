Zeljković: Halilhodžić je bio prva želja, smjena Kodre je bila pod tim utjecajem

U Sarajevu u prostorijama N/FS BiH je danas održana konferencija za medije na kojoj se obratio predsjednik Saveza Vico Zeljković.

Zeljković je počeo sa govorom o smjeni Mehe Kodre.

- Jedna odluka koja je vrlo teška i jedna odluka nije koja se dešava svakodnevno u fudbalu. Isto tako, reakcije nisu bile fudbalske i ne pripadaju fudbalu i Savezu. Te stvari nećemo komentarisati. Ne od strane medija, nego uopštenog pritiska i poruke koje je dobijao Misimović i njegova porodica, kao i ja. Mi smo tu da radimo ovaj posao kako znamo najbolje - započeo je Zeljković.

Predstavljanje selektora

Zeljković je predstavio Savu Miloševića, novog selektora fudbalske reprezentacije.

- Čestitam Miloševiću izbor na mjesto selektora. Želim mu sreću i da s njim napravimo iskorak i plasiramo se na EURO. Poznato je da smo sa Kodrom završili saradnju, tačno je da je bio dvije utakmice. Sigurno da je to odluka koja je teška i nije nešto što se dešava u fudbalu. Reakcije poslije toga također nisu bile fudbalske. Nećemo komentarisati to, bilo je nekorektno.

Veliki pritisak, poruke koje smo dobijali Misimović, njegova porodica i ja. Počeli smo mandat 2021. godine. Nismo se plasirali na SP, poslije toga smo napravili rezultat u Ligi nacija. Sada su u toku kvalifikacije za EURO, cilj je drugo mjesto, to nismo ostvarili i to je neuspjeh. Ali nismo završili borbu, -imamo baraž - rekao je Zeljković.

O Vahi

Predsjednik Saveza je govorio i o Vahidu Halilhodžiću, za kojeg je naglasio da je bio prva želja Saveza.

- Rezultati nisu dobri, ali nisu ništa lošiji iz prethodnog perioda. Atmosfera je čudna, poziva se na bojkote što nema veze sa fudbalom. Imamo kvalifikacije koje traju, imamo smjene selektora koje nisu popularne i to u budućnosti ne treba raditi.

Smjena Kodre je bila pod uticajem dogovora da smo iz dvije utakmice trebali imati šest bodova. Ono što je bilo na terenu nismo bili zadovoljni. Više nemamo realne šanse. Halilhodžić je bio prva želja Saveza, imali smo kontakt, na početku je rekao kako on želi savjetovati stvari, ali mi smo željeli da on dođe i radi. Imao bi slobodu.

Njegov dolazak ne bi značio da sigurno idemo na EURO. No, osjetio sam želju da preuzme reprezentaciju i to je uticalo na smjenu Kodre. Poslije toga Halilhodžić, koga respektujem, promijenio mišljenje i rekao da ne želi biti selektor. Ne zbog mene, već zbog svoje želje. To je njegovo pravo - kazao je Zeljković.