Deseto kolo Premijer lige BiH otvaraju Velež i Posušje

Nakon remija na domaćem terenu protiv Tuzla Cityja (1:1) proteklog vikenda nogometaši Posušja u petak će u okviru 10. kola Premijer lige BiH gostovati u Mostaru kod Veleža.

- Zadovoljni smo dosadašnjim osvojenim bodovima, no očekivali smo više od utakmice s Tuzlom. Slijedi nam gostovanje kod Veleža, koji vrlo dobro i kvalitetno djeluje i igra. Znamo da će biti teško i da će veliki broj navijača doći bodriti Velež na svom terenu, ali vjerujemo da možemo ponoviti igre koje smo pružali do sada u devet kola, i da će to biti dovoljno da ostvarimo svoj cilj - najavio je sutrašnju utakmicu trener Posušja Branko Karačić.

Karačić pohvalio ekipu Veleža

Karačić je pohvalio ekipu Veleža koja, kako je rekao, ima sjajne pojedince.

- Kao ekipa djeluju tehnički dotjerano i imaju sjajne igrače, traže igru, žele igrati i nadigravati se, ali i mi smo slična ekipa i ja kao trener tražim ne samo defanzivni dio nego da kroz igru dolazimo do šansi i rezultata. Mislim da će biti otvorena utakmica, a mi idemo s vjerom da im se možemo suprotstaviti. Veliku pažnju posvetit ćemo napadaču Haskiću, koji ulazi u formu - dodao je.

Brazilski veznjak Džoao Erik (Joao Erick) osvrnuo se na protekla dva mjeseca koja je proveo u Posušju.

Dobra forma

- Zadovoljan sam i u Posušju se osjećam odlično. Ljudi su prema meni sjajni, dočekali su me na najljepši način i u gradu i u klubu, i drago mi je da sam ovdje.

Govoreći o sutrašnjoj utakmici, kazao je kako su obje ekipe u dobroj formi i da očekuje izvrsnu utakmicu.

- Imamo jako dobru atmosferu i spremni smo za sutra. Sedmica je protekla dobro, spremni smo se sutra boriti za bodove - istaknuo je Erik.

Utakmica na stadionu Rođeni igra se u petak od 18 sati.