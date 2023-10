Savo Milošević: U kontaktu sam sa Ahmedhodžićem, nisam neko ko će se skrivati

Kazao je da će igrati oni koji su najbolji i najspremniji.

- Ja ovo pričam i pravim kontraefekat samom sebi, ali nisam neko ko će se skrivati iza tih stvari i pokušati sklanjati pritisak.

On mora postojati jer je to nacionalni tim, tu nema prijateljskih utakmica niti opravdanja. Tu moraju da igraju najbolji odnosno najspremniji u datom momentu i to je to - poručio je Savo Milošević.

Inače, reprezentacija BiH će večeras obaviti trening u Trening centru FK Sarajevo od 18:00 sati.