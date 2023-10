Karlo Anćeloti završio Master studije: Tražit ću od mojih igrača da me od sad zovu doktore

Trener Real Madrida Karlo Anćeloti (Carlo Ancelotti) završio je Master studije na Univerzitetu u Parmi.

Čuveni italijanski 64-godišnji stručnjak iskoristio je reprezentativnu pauzu da ode po diplomu.

- Dobio sam ovu diplomu, mnogi od vas će reći da sam bio na samo nekoliko ispita. Činjenica je da sam dao mnogo i da svaka tri dana dajem još više. Ispiti po kojima mi sude.

Kada me zovu doktore, to mi se sviđa, tražit ću od mojih igrača da me od sad zovu doktore - našalio se Anćeloti koji je bio u dobrom raspoloženju.