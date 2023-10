Teško povrijeđeni Nejmar u suzama iznesen s terena: Sezona mu je gotova

Operacija se čini neizbježnom. Ako do nje dođe, Nejmaru prijeti od šest do devet mjeseci pauze. To znači da je za njega sezona gotova, ali i da će propustiti Copa Americu. Prvenstvo Južne Amerike je za osam mjeseci, a Nejmar, koji će do tada imati 32 godine, još nije osvojio nijedno veliko takmičenje.