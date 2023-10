Detalji prekida derbija u Grčkoj, pojavio se i ključan video: "Prijete mi smrću"

Incijativu za to je pokrenuo Panatinaikos, koji nije želio nastaviti meč , a razlog je bio navodno loše stanje povrijeđenog igrača, kao i papir koji je doktor potpisao.

Derbi između Olimpijakosa i Panatinaikosa suspendovan je u nedjelju oko 22 sata, a razlog za to je bio što se rezervista atinskih „Zelenih“ požalio da ima probleme, nakon što je petarda pala u blizini njega tokom slavlja domaćih navijača.

Opet vam kažem, to nas vraća unazad, to je loš presedan, koji je danas započeo Panatinaikos na stadionu Karaiskakis. Tri sata koliko sam bio dole pokušavao sam na sve načine da nas smirim. Odjednom doktor kaže: "Gospodine Marinakis, evo dobijam poruke u kojima psuju moju majku i šalju mi preteće poruke kada je u pitanju život.

- Igračima Olimpijakosa sam rekao: "Momci, budite spremni da nastavimo utakmicu, dobro nam ide, dali smo gol i odatle vjerujem da ćemo dobiti meč, igrat ćemo čvrsto i ispravno i pobijedit ćemo." I svi igrači su željeli , čak su i igrači Panatinaikosa željeli nastaviti meč, jer su željela djeca da uživaju, bio je to veliki derbi i kao što ste vidjeli bio je derbi koji je imao faze i svi smo željeli da se ovaj derbi završi.

- Osim onoga što je sudija napisao u zapisniku da je Panatinaikos napustio meč, imali smo fotografije doktora kako od prvog trenutka nosi šal Panatinaikosa na terenu. Sada to pričamo, nema naših navijača, i nije bilo potrebe, nismo ništa rekli, a ja to govorim sada, u ovom trenutku, prvi put. Nisam to pokazao doktoru.

Moramo smiriti ljude, a još nešto vam pričamo i ovo ćete vidjeti narednih dana, petarda o kojoj pričamo, bila je daleko od igrača koji su se zagrijavali i bilo je bilo je mnogo igrača koji su se zagrijavali i bilo je igrača koji su bili bliži od ovog broja tri iz Panatinaikosa. Ali rekao sam vam da nemaju svi istu osjetljivost u ušima, to je realnost. Ali nemojte žuriti jer ima elemenata koji će nas prijatno iznenaditi - kazao je Marinakis