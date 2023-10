Ko će osvojiti Zlatnu loptu, Haland ili Mesi: Čovjek kojem svi vjeruju objavio ime dobitnika

Ceremonija dodjele priznanja za najboljeg fudbalera godine "Zlatne lopte" zakazana je za 30. oktobar, no sudeći prema objavi Fabricija Romana (Fabrizio) pobjednik se već zna.

Romano je ugledni novinar kojem svi vjeruju, a kada on objavi vijest sa svojim famoznim "Here we go", znači da je stvar, pa manje-više završena.