Dok ga neki prizivaju na golu BiH, Kovačević poručio: Ja sam iz RS, želim braniti za Srbiju

- Priča o reprezentaciji je zaista teška tema, jer sam želio da promijenim nacionalni dres. Htio sam da igram za Srbiju, ali se malo zakomplikovalo i sada ova situacija stoji nerazriješena. Ne mogu da kažem šta je rješenje, ali UEFA mora da prihvati moju i želju Srbije.

Nadam se da će se to konačno desiti i da ću igrati za Srbiju. Stalno razgovaram sa ljudima iz Fudbalskog saveza Srbije, u kontaktu smo. Postojao je plan, bilo je sve spremno da debitujem, ali se na kraju to nije desilo - rekao je Kovačević.

Kazao je da se nada kako će sve biti riješeno u najkraćem mogućem roku.

- Ja sam iz Banje Luke, to je RS, ali je i u Bosni i Hercegovini. Znate, to je zaista teška tema za razgovor, ne znam šta da vam kažem… U Bosni žive Srbi, Hrvati i Bosanci, tri naroda. Uvijek će biti podjela, ali ja na to ne gledam tako, dosta je politike umiješano i zato ne želim da pričam na tu temu.

Nikada i nisam. U medijima nisam nikada govorio o reprezentaciji. Čekao sam priliku da branim za Srbiju i to je moja odluka - poručio je Kovačević za poljske medije.