Medunjanin: Govore mi da bih trebao mrziti Izrael jer sam musliman, ali nisam tako naučen

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Medunjanin trenutno igra u španskom niželigašu Kastelonu.

Svojevremeno je u svojoj karijeri nastupao u Izraelu, a sada je za nizozemske medije govorio o aktuelnom sukobu Izraela i Palestine.

Tom prilikom prisjetio se dešavanja iz svog djetinjstva kada je kao sedmogodišnjak izbjegao iz Sarajeva i došao u Nizozemsku gdje je počeo njegov fudbalski put.



To je rat

Haris je zajedno sa majkom i sestrom, koja je dvije godine mlađa od njega, uhvatio posljednji autobus i otišao u potrazi za boljim životom daleko od oca koji je u međuvremenu preminuo, nane te dvojice amidža koji su odlučili da ostanu.

- Nikada ne znate šta bi se dogodilo da nismo ušli u taj autobus. Sigurno bih bio mrtav sada baš kao moj drug iz djetinjstva koji je ostao u Sarajevu, a koji je poginuo kada je granata pala na igralište gdje se igrao.

To se meni moglo desiti, to je rat. Uzmite za primjer mog komšiju. Prijatelj mojih roditelja sa kojim smo odrasli i sa kojim nismo imali nikakvih problema, ali nakon što je rat počeo on nas je odjednom prestao poznavati i želio je da nas ubije jer je bio na drugoj strani. To je zastrašujuće - ispričao je Medunjanin.



Potom je podijelio stravičnu scenu iz Crne Gore.

- Došli smo sa autobusom do Crne Gore nakon čega je srbijanski vojnik ušao u autobus i rekao da će nas sve pobiti. Svi su vrištali i plakali pogotovo kada je jedan od njih uzeo mene u ruke i htio da me odvede od majke koja je plakala.

Na kraju se završilo na najbolji način, predomislili su se kada su vidjeli mnogo djece u autobusu. To je bila naša sreća, ja mislim. Jedan od njih mi je pokazao pištolj i rekao "da ga nikada ne koristim i da ne radim ništa glupo te da radim pozitivne stvari poput sporta". Na olakšanje svih, dopušteno nam je da nastavimo dalje i tražimo put ka boljem životu - kazao je on.

Strahuje za sina

Medunjanin strahuje da se njegovom djetetu nešto ne dogodi u izraelsko-palestinskom sukobu.

- Već sam im ranije rekao da dođu u Španiju, ali ona to nije htjela jer želi ostati u Izraelu. Ona je Jevrejka i osjeća se sigurno u Izraelu. Srećom u dobrim sam odnosima sa njom, u stalnom smo kontaktu preko Facetimea i to je lijepo.

Svaki dan mogu vidjeti Benjamina na ovaj način i pitati šta radi. Prednost je što je jako mlad i ne zna šta se dešava, ali to ne mijenja činjenicu da je veoma teško. Želim biti sa sinom, posebno u ovoj situaciji, ali najvažnija stvar je da su njih dvoje na sigurnom. Oni su u Tel Avivu i nadam se da će biti dobro - poručio je Medunjanin.

Kazao je kako mu ljudi govore da bi trebao mrziti Izrael, jer je musliman.

- Nekada mi ljudi govore "Ti si musliman, trebao bi mrziti Izrael", ali ja nisam tako naučen. Ono što obje strane rade je neprihvatljivo, to je jako loše. I sam sam iskusio rat i to nikome ne želim. Mržnja neće ništa riješiti, igrao sam nogomet sa igračima iz Srbije i Hrvatske kao i sa mnogim Jevrejima.

Zašto bih pravio problem od toga. To je prelijepo. I da, možete postaviti nešto na Instagramu poput "Free Gaza", ali šta dobijate sa tim i kome pomažete? Nikome. To ništa ne može riješiti - poručio je Medunjanin.

U svojoj karijeri je igrao za AZ Alkmar, Spartu Roterdam, Valjadolid, Makabi Tel Aviv, Gaziantepspor, Deportivo La Korunju, Filadelfiju Union, Sinsinate, Cvole, te Kastelon za koji sada igra.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine je sakupio 60 nastupa, a dao je devet golova. Bio je dio tima na Mundijalu 2014. u Brazilu.