Vođa albanske mafije: Jedino sam Mesija izbjegao opljačkati, stalo mi je do njega

Pljačkanje kuća fudbalera je u posljednjim godinama postao trend. Najčešće mete su fudbaleri u španskim klubovima, a posljednji u nizu bio je Serhio Ramos (Sergio).

Jedan od kriminalaca koji se bavi tim poslom dao je intervju za španski „El Espanyol“. Radi se o vođi albanske bande poznatom pod imenom Alberto. Navodi se da je upravo on glavni čovjek grupe koja broji preko 100 kriminalaca.

- Opljačkali smo Karima Benzemu, a jednom smo pokušali da orobimo i Kristijana Ronalda (Cristiano). Upali smo u njegovu kuću u Madeiri, ali plijen koji smo tamo zatekli nije bio primamljiv. Prije 11 godina smo upali u kuću Johana Krojfa, nismo ni znali da je njegova. Shvatili smo čija je kad smo vidjeli fotografije po zidovima. Uspjeli smo ukrasti stavri u vrijednosti oko 20 hiljada eura - kazao je Alberto.

Otkrio je i da je Lionel Mesi (Messi) jedini kojeg je mogao, ali nije želio opljačkati.

- Nekoliko sam puta zaustavio ljude koji su htjeli upasti Mesiju u kuću. Naravno, ne mogu zaustaviti sve takve pokušaje, ali ovaj put sam mogao. Jako sam ponosan na to. Mogao sam i sam opljačkati Mesija, imao sam priliku da upadnem u kuću njegovih roditelja prije otprilike godinu dana. Nisam to napravio iz poštovanja prema Mesiju, stalo mi je do njega – dodao je Alberto.