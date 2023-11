Bivši selektor Portugala: Ronaldo i ja ne razgovaramo od Mundijala u Kataru

- Ne razgovaramo više on i ja. To je jedna duža priča, ne znam niti točno od kojega dana. Ali, znam da nismo razgovarali otkako smo došli iz Katara - rekao je Santos za portugalsku "A Bolu".

Santos je dospio u centar pažnje kada je ostavio Ronalda na klupi protiv Švicarske u osmini finala. Umjesto njega je igrao Goncalo Ramos koji je dao het-trik. Potom je Ramos dobio prednost i u četvrtfinalu protiv Maroka.

- Nema to veze s utakmicom protiv Švicarske. Imao sam jaku vezu s Kristijanom, i ne samo poslovnu. Sreli smo se još u Sportingu, dok je on imao 19 godina. Ta veza je rasla i nakon što je on pozvan u reprezentaciju, a ja postao selektor.

Bili smo kao otac i sin, ili kao stariji i mlađi brat. Nema to veze ni sa čime sa Svjetskog prvenstva. Napravio sam potez kojeg sam smatrao dobrim, strateškim u tom trenutku. Morate to razumjeti - kazao je Santos.