Zeljković: Pojedini fudbaleri više neće biti među Zmajevima, huligani brukaju reprezentaciju

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine oglasio se nakon debakla Zmajeva u Luksemburgu.

Dva igrača za budućnost

Prvi čovjek krovne kuće bh. fudbala, nije krio nezadovljstvo lošom partijom i porazom od Luksemburga.

- Dugo smo sinoć razgovarali selektor Milošević, direktor Misimović i ja i ovaj poraz je mnogo toga pokazao i otklonio mnogo dilema za budućnost - istakao je Zeljković i naveo da nekim fudbalerima više neće biti mjesto među Zmajevima.

- Utakmice protiv Luksemburga i Slovačke su za nas bile jako bitne, da se vidi ko može da nam pomogne u ostvarenju ciljeva. Ono što je jedino sinoć bilo dobro jeste da smo dobili dva igrača za budućnost. Ipak, vidjeli smo i da je mnogo igrača višak za reprezentaciju, da nemaju ni želju, ni volju, ni energiju, a neki koji su možda to i imali, nemaju potrebni kvalitet. Imamo još Slovačku i sigurno će nakon te utakmice mnogo stvari biti jasnije stručnom štabu i sportskoj javnosti o pitanju realnih očekivanja pred baraž i s kojim igračima možemo da napadnemo historijski plasman na Euro - naveo je Zeljković.

Osudio navijače

Osudio je i ponašanje navijača, koji su ubacili baklje u teren. Kaže da razumije nezadovoljstvo, ali da tim potezima nije mjesto na utakmicama.

- Ponašanje pojedinaca, odnosno huligana, koji za novac koji dobijaju od interesnih grupa koje žele da dođu u savez, bacaju baklje u teren najoštrije osuđujem. Time niti pomažu igračima, niti će bilo šta postići osim što brukaju reprezentaciju i to mora osuditi svako ko racionalno razmišlja. Razumijem nezadovoljstvo istinskih navijača, rezultati nisu onakvi kakve smo svi željeli. Sigurno ćemo znati povući poteze za naredni period i cikluse. Razumijem i one koji zbog složenosti prostora u kome živimo ne vole mene radi mog imena i prezimena. To mi je razumljivo i legitimno, a da li je normalno, to je već druga priča, koja nije fudbalska”, obrazložio je predsjednik Zeljković i zaključio:

- Idemo dalje. Hvala svima na podršci u ovim teškim trenucima. Za kritičare i one koji misle drugačije, fudbalski, pored ovih činjenica, također razumijem, pozdravljam i poštujem različito mišljenje i poglede - poručio je Zeljković.