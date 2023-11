Bjelica debituje na klupi Union Berlina: Hrvat u (ne)mogućoj misiji

Hrvatski stručnjak Nenad Bjelica nedavno je sjeo na užarenu klupu Uniona iz Berlina.



Bjelica će debitovati na klupi Uniona večerašnjom utakmicom u Ligi prvaka, u kojoj njegova ekipa od 21 sat gostuje kod Brage u Portugalu. Pred Hrvatom je težak posao podizanja svoje ekipe. Tim iz Berlina je trenutno posljednja ekipa u grupi Lige prvaka i pretposljednja na tabeli njemačkog prvenstva.

Na konferenciji pred meč s Bragom, Bjelica je istakao kako on i njegova ekipa žele napraviti dobar rezultat koji će ih ostaviti u igri za treće mjesto u grupi koje vodi u Evropa ligu.

- Utakmice Lige prvaka uvijek su posebne. To vrijedi i za trenere i za igrače. Prvi put smo zajedno trenirali u ponedjeljak, a nakon toga imali smo dva dana za pripremu momčadi. Očekujem maksimalno zalaganje i koncentraciju od prve do posljednje minute. Želimo prezimiti u Evropi, a jedini način za to je ostvariti pozitivan rezultat i nadati se završnici protiv Reala - rekao je hrvatski stručnjak.

Kako bi ostvario svoj plan, treneru Uniona će trebati pobjeda u večerašnjoj utakmici. Porazom ispada iz utrke za prezimljavanje u Evropi. U slučaju remija protiv Brage ekipa Nenada Bjelice bi morala u zadnjem kolu pobijediti prvoplasiranu ekipu Real Sosijedada.