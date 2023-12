Nisu imali sreće na žrijebu: Dalić i Piksi Stojković komentarisali grupe na Euru

Kada je riječ o Srbiji, ona će u grupnoj fazi odmjeriti snage sa Engleskom, Danskom i Slovenijom.

- Interesantna grupa, teška. Mi smo mogli da budemo u A, B ili C grupi. Moramo da igramo sa svima, cilj je da budemo što bolji, da budemo na prva dva mjesta.

Veoma izazovno, imamo balkanski derbi sa Slovenijom, tu je Danska. Jako neugodno. Englezi su jedna od najjačih reprezentacija u Evropi. Bit će interesantno - rekao je Piksi Stojković.

Ipak, dodao je kako se Srbija ne plaši nikoga.

- Nema potrebe za to. Igra se 11 protiv 11. Bit će to dobre utakmice, definitivno. Ima dosta vremena da sve analiziramo, pravimo planove, spremamo se da budemo najbolji kad je najvažnije, a to je kad bude došla prva utakmica - poručio je Piksi Stojković.