Rendulić: Borac ima kvalitet, previše se potenciraju zakulisne radnje

Krunoslav Rendulić, bivši trener Zrinjskog, bio je gost Podcasta Inkubator u kojem se osvrnuo na dobiveni otkaz kao šef stručnog štaba "Plemića", ali i na jesenjeg prvaka Premijer lige BiH, banjalučkog Borca.

Hrvatski stručnjak je kazao kako smatra da situacija u klubu nije bila alarmantna, ali da je to bila odluka uprave, nakon čega se osvrnuo i na utakmicu protiv Veleža, za koju smatra da nije bila glavni razlog njegovog otpuštanja.

- Ne vjerujem. Meni se čini da je to nezadovoljstvo tinjalo duže vrijeme. To je bila samo kap koja je prelila čašu. Ja sam igrao protiv Veleža pet utakmica, četiri sam dobio i tu jednu izgubio. To po meni nije neki razlog. Tim više što smo mi tri dana prije igrali evropsku utakmicu, osma utakmica u nizu. Dogodi se pad u momčadi, što je normalno. Dečki igraju prvi put Evropu, klub igra prvi put Evropu - kazao je Rendulić.