Trener Šefilda o Ahmedhodžiću: Ja sam ga imenovao za kapitena, ovo je veliki udarac za ekipu

Fudbaleri Šefilda sutra će igrati prvenstvenu utakmicu protiv Lutona, a trener "Oštrica" Kris Vajlder (Chris Wilder) govorio je o bh. reprezentativcu Anelu Ahmedhodžiću.

Ahmedhodžić je propustio posljednji meč Šefilda protiv Aston Vile zbog povrede. Vajlder je rekao da u klubu prate njegovu situaciju.

- Čekat ćemo ga do posljednje minute i ako se ne bude osjećao dobro, neće igrati. Ići ćemo s onim što imamo. No, sigurno je da je to veliki udarac za našu ekipu jer je Anel veoma važan za nas - rekao je Vajlder.