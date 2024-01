Zvijezda Barcelone otvorila dušu: Majka mi je umrla pred očima, mislio sam odustati od fudbala

Ali osoblje Benfike je stalno zvalo, tražilo me da se vratim jer su vjerovali u moj potencijal - otvorio je dušu Kanselo.

Tada je Žoao imao svega 18 godina. U to vrijeme je nastupao za B tim Benfike, predviđala mu se velika karijera koja se nakon te tragedije umalo završila.

Radi se o događaju iz januara 2013. godine kada je Filomena Kanselo, njegova majka, stradala u saobraćajnoj nesreći. Taj događaj je umalo doveo do toga da sjajni Kanselo prestane s fudbalom.

Otkrio je da je veliku ulogu u nastavku karijere odigrao i njegov otac Žozef.

Trenutak obilježio život

- Rekao je da me trebaju i on i moj brat, trebaju me da bi mogli nastaviti dalje i morao sam postati glava kuće. Tada sam već potpisao profesionalni ugovor s Benfikom i veliki dio svog novca korišten je za uzdržavanje porodice, pa sam odlučio ponovno igrati.

Moja se ljubav prema igri postupno počela vraćati, osmijeh mi se polako vratio. To je ono o čemu se radi u životu. Koliko god naši gubici bili veliki, moramo nastaviti - ispričao je Kanselo.

Rekao je da je gubitak majke obilježio njegov život, ali i profesionalnu karijeru. Uspio je napraviti karijeru i iskoristiti svoj potencijal, ali praznina je u srcu jer nema majke.

- U Portugalu joj uvijek idem na grob. To mi je kao obaveza. Tamo se osjećam dobro, pored nje. Veliki dio moje ljubavi prema fudbalu dugujem njoj. Proživio sam sjajne trenutke s njom. Često kada igram osjećam da me ona gleda - poručio je Kanselo u emotivnoj ispovijesti.