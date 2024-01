Čuveni Bekenbauer je dao intervju za "Avaz": Ovako je govorio o BiH, navijačima, Salihamidžiću...

Dok se fudbalski svijet oprašta od jednog od najboljih igrača svih vremena Franca Bekenbauera (Franz Beckenbauer), mi smo se prisjetili intervjua koji je legendarni fudbaler dao za "Dnevni avaz" 2003. godine.

Bilo je to u decembru 2003. godine, dan prije održavanja žrijeba kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2006. čiji domaćin je bila Njemačka.

U nastavku pročitajte šta je tada poručio.

Nakon konferencije za brojne novinare iz svih dijelova Evrope, Franc Bekenbauer nije mogao izaći iz sale kongresnog centra Mese u Frankfurtu. Nakon svakog prijeđenog metra sačekivao bi ga novi reporter, koji bi želio još malo ekskluzivnih izjava od "Kajzer Franca". Bekenbauer je odvojio dio svog dragocjenog vremena na razgovor sa reporterom našeg lista, odgovorivši na nekoliko aktuelnih pitanja vezanih za Svjetsko prvenstvo i Bosnu i Hercegovinu.

Kolina umjesto Stinga

Gospodine Bekenbauer, da li je Njemačka spremna za Svjetsko prvenstvo?



- Naravno, možemo sutra početi. Istina, ima još stadiona koji se sređuju, ali ne moramo žuriti. Dobro sarađujemo sa FIFA-om, nema apsolutno nijedanproblem koji nećemo riješiti.

Kako će proteći sutrašnji žrijeb, da li je bilo nenadanih problema, poput otkazivanja učešća zvijezde kao što je Sting?

- Žao nam je što neće biti Stinga, to je velika zvijezda. Sigurno je da bi nam on pomogao u promociji Svjetskog prvenstva, ali i Pjerluiđi Kolina ima svoju čar. Ne sumnjam da će dobro zamijeniti Stinga. Osim toga, nije bilo problema. Već dugo se radi na projektu. Frankfurt i centar Mese spremni su da prime sve one koje zanima žrijeb.