Egipćani su ljuti, otkrili su istinu: "Ovo je nepoštovanje, Salah to nije želio uraditi"

Ipak, u Egiptu su ljuti jer se Salah morao vratiti u Englesku, tim više nakon što je doktor reprezentacije Abu El-Ela rekao kako on nije želio ići u Liverpul.

Iz Liverpula su pozvali Egipćanina da se oporavlja uz nadzor njihovog ljekarskog tima. Pojedini britanski mediji prenijeli su kako bi se Salah, u slučaju da Egipat dođe do finala, mogao vratiti u reprezentaciju.

- Salah nije htio da se vrati u Englesku i da ostavlja ekipu Egipta. Doživio je stres kada su mu iz Liverpula javili da se mora vratiti. Ovo je udarac i za nas i veliko nepoštovanje.

I mi smo doktori i znamo kako se to radi, neće nas oni učiti kako da obavljamo posao. Klop je tražio da se Mohamed vrati, a on to nije htio jer nije želio da napušta saigrače - rekao je Abu El-Ela.



Inače, Egipat je prošao grupu B kao drugoplasirani s tri osvojena boda.