Tri engleska drugoligaša izborila prolazak u osminu finala FA Kupa

Engleski nogometni drugoligaši Koventri Siti, Sauthempton i Lids Junajted izborili su u utorak prolazak u osminu finala FA Kupa zahvaljujući pobjedama u ponovljenim susretima 4. kola protiv također drugoligaških sastava Šefild Vensdeja, Vatforda, odnosno Plimot Argiela.

Koventri je na svom terenu u utorak bio uvjerljiv protiv Vensdeja s 4:1 te je za nagradu dobio dvoboj protiv amatera iz Maidstone Junajteda u osmini finala za 20 dana. Sigurnu domaću 3:0 pobjedu ostvario je i Sauthampton protiv Vatforda, a on će u osmini finala gostovati kod Liverpula 28. februara.

Lids je, pak, za pobjedu na gostovanju kod Plimota morao igrati produžetak, ali je i on u konačnici upisao uvjerljiv uspjeh od 4:1. No, Lids još uvijek ne zna svog suparnika u osmini finala, bit će to bolji iz ogleda Aston Vile i Čelzija koji će svoj ponovljeni susret igrati u srijedu u Birminghamu. I upravo će pobjednik susreta Aston Vila - Čelzi biti domaćin protiv Lidsa.