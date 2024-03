Španci se naklonili Demiroviću: Bh. "bokser" se probio u elitu, samo je jedan igrač ispred njega

- On ima 19 godina i ima jako dobre karakteristike kao što je završnica koje ne posjeduju svi napadači. Morate biti strpljivi s njim. Ne možete ga kriviti ni za što - govorio je Abelardo, tadašnji trener Alavesa kada je Demirović igrao za ovaj klub u sezoni 2017/2018.

- Ja sam radnik. Ekipa sada igra bolje što je očito. Promijenio sam svoju igru u stil u kojem više uzimam loptu, nešto što vjerovatno nisam radio previše na početku prošle sezone jer nisam imao samopouzdanja. Za to. Sada imam podršku svih - rekao je Demirović ranije za zvanični sajt Bundeslige.

Velikani ga motre

- Tokom prošle godine puno sam puta istaknuo koliko stvari postiže u svlačionici, kako trenira, kakvu energiju unosi u ekipu, na treninzima i na terenu. Kapiten je s razlogom - izjavio je Enriko Masen, Demirovićev trener u Augsburgu do oktobra kada ga je zamijenio Jes Thorup.

- Demirovićeve brojke natjerale su velike klubove u Bundesligi i drugim prvenstvima da pokucaju na vrata 25-godišnjaka koji će se sa svojom Bosnom boriti u baražu za plasman na Euro - navodi Marca.

Ugledni španski list se prisjetio i Demirovićeve avanture u svijetu boksa i pojedinih njegovih izjava dok se bavio tim sportom.

- Boks? To ima veze s putem koji me doveo do mjesta gdje sam sada. Uvijek sam od malena imao potrebu boksati kako bih se izvukao iz teških situacija - ranije je kazao Demirović.

'"Bokser' je u posljednjih šest dana zabio šest golova i dvije asistencije čime je Augsburg učvrstio u sredini tabele. U prošloj utakmici, protiv Darmstadta, bio je dvostruki strijelac i upisao asistenciju.

- Demirović pobjeđuje nokautom - stoji na kraju teksta ugledne Marce.