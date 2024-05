Na današnji dan odigrana prva utakmica na Grbavici nakon agresije

Na današnji dan odigrana je prva utakmica na Grbavici nakon agresije na BiH.

Reintegrisano naselje

Naselje Grbavica je u martu 1996. godine reintegrisano i Željo je konačno došao do svog stadiona. Tužno je izgledao onako uništen, zarastao u korov, prekriven ostacima granata, sa jedne strane čak i u dodiru sa miniranim područjem. Ipak, entuzijazam zaljubljenika u plavu boju je ponovo došao do izražaja.

Stadion je, koliko je to bilo moguće, očišćen i već 2. maja 1996. godine je na njemu odigrana utakmica. Bio je to gradski derbi sa Sarajevom. Konačan rezultat je bio neriješen (1:1), ali je to za Želju predstavljalo još jednu, i to puno važniju pobjedu.

Željezničar - Sarajevo 1:1

Stadion: Grbavica

Gledalaca: 20.000

Strijelci: Biščević, Uščuplić

Sudije: Marko Mrkić (Tuzle), Mijo Maričević (Živinice) i Izet Čejvanović (Tuzla).

Željezničar: Gušo, Biščević, Adžem, Fatić, Memić, Kurt, Jahić, Muharemović, Kunić, Žerić i Pehlivanović.

Sarajevo: Dedić, Elkaz, Uščuplić (Selimović), Hošić, Dalipagić, Mujkić, Gogalić, Džaviti (Granov), Ćenan (Ferhatović), Hrvat i Herco.

Danas je stadion Grbavica ljepši nego ikada. Zapadna tribina je renovirana, a izgrađena je i moderna istočna tribina koja je dobila i krov.

Travnjak je promijenjen i stadion ispunjava uslove za odigravanje evropskih utakmica kako klubova tako i reprezentacije Bosne i Hercegovine.