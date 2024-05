Đurbuzović spasio Željezničar, a onda poručio: Svi su mislili da ćemo ispasti

Otkako je preuzeo tim nanizao je tri pobjede i osigurao opstanak. Na pitanje o formuli za uspjeh:

- Znaju oni šta je Željezničar, ali to im je trebalo malo ući u glavu i kako igra ovaj klub. Mi igramo atraktivnu igru, do noge, povezano. To smo sada vratili. Insistirali smo na tome. Čestitam igračima, navijačima, a naravno i stručnom štabu - poručio je on.